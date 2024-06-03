«Надеюсь, сейчас нет вопросов». Тренер «Зенита» — о победе в Кубке России

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра, входящий в тренерский штаб Сергея Семака, отреагировал на победу своего клуба в Фонбет Кубке России. Напомним, в финальном матче сине-бело-голубые обыграли «Балтику» (2:1).

«Спасибо всем, и, надеюсь, сейчас нет вопросов! Питер, с треблом», — написал Оливейра на своей странице в социальных сетях.

«Зенит» выиграл матч со счётом 2:1. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

«Зенит» также занял первое место в минувшем сезоне РПЛ. Сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз подряд. В сезоне-2023/2024 судьба чемпионского титула решилась в последнем туре РПЛ.