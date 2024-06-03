Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, сейчас нет вопросов». Тренер «Зенита» — о победе в Кубке России

«Надеюсь, сейчас нет вопросов». Тренер «Зенита» — о победе в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра, входящий в тренерский штаб Сергея Семака, отреагировал на победу своего клуба в Фонбет Кубке России. Напомним, в финальном матче сине-бело-голубые обыграли «Балтику» (2:1).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Спасибо всем, и, надеюсь, сейчас нет вопросов! Питер, с треблом», — написал Оливейра на своей странице в социальных сетях.

«Зенит» выиграл матч со счётом 2:1. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

«Зенит» также занял первое место в минувшем сезоне РПЛ. Сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз подряд. В сезоне-2023/2024 судьба чемпионского титула решилась в последнем туре РПЛ.

Материалы по теме
Фото
Алип разбил лоб кубком, Семака подбрасывали, Вендел курил сигару. Фото победы «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android