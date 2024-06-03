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«Молитвы имеют значение». Капитан «Зенита» Сантос — о победе в Кубке

«Молитвы имеют значение». Капитан «Зенита» Сантос — о победе в Кубке
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Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу своего клуба в Фонбет Кубке России. Напомним, в финальном матче сине-бело-голубые обыграли «Балтику» (2:1).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«И снова молитвы каждого из вас и многих других, кто не смог быть рядом, имеют значение», — написал Сантос на своей странице в социальных сетях.

«Зенит» выиграл матч со счётом 2:1. На 40-й минуте Алекс Фернанденас вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

«Зенит» также занял первое место в минувшем сезоне РПЛ. Сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз подряд. В сезоне-2023/2024 судьба чемпионского титула решилась в последнем туре РПЛ.

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