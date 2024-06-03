Защитник «Зенита» Эракович на русском языке обратился к болельщикам после победы в КР

Сербский футболист «Зенита» Страхиня Эракович на русском языке обратился к болельщикам после победы в Фонбет Кубке России.

«В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что верили в нас и поддерживали в трудные моменты. Этот сезон был нелёгким, но мы боролись вместе с вами и со всем справились. Впервые в истории клуба выиграли три кубка. Ещё раз всем спасибо. Слава богу», — написал Эракович в социальных сетях.

Напомним, Суперфинал Кубка России, в котором встречались «Зенит» и «Балтика» состоялся накануне, 2 июня. Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых.