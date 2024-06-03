Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду подвёл итоги сезона-2023/2024 в социальных сетях. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Играйте, учитесь, развивайтесь. Спасибо всем за вашу поддержку в этом сезоне. Мы вернёмся ещё сильнее!» — написал Роналду в своих соцсетях.

Напомним, Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В завершившемся сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. 39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на чемпионат Европы — 2024.