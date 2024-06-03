Болельщики сборной Германии назвали трёх игроков, которых не хватает в составе на Евро

Немецкое издание Spiegel провело опрос среди болельщиков сборной Германии, в результате которого стали известны имена трёх футболистов, которых фанатам не хватает в составе немецкой национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

По результатам опроса первое место в списке занял защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс, набравший 56,6% голосов. Вторым стал полузащитник «Баварии» Леон Горецка (34,1%), а третьим — игрок дортмундцев Юлиан Брандт (26,7%).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.