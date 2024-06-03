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Нагельсман высказался о «расистском» опросе про цвет кожи игроков сборной Германии

Нагельсман высказался о «расистском» опросе про цвет кожи игроков сборной Германии
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал результаты опроса одной немецкой радиокомпании, который показал, что 21% немцев хочет видеть больше белокожих футболистов в национальной команде.

«Это расизм. Мы должны проснуться, есть много людей, которым приходится бежать из своих стран в поисках безопасного места.

Это безумие, что мы поднимаем такой вопрос на общественном телевидении. В Европе есть люди, которым приходится бежать из своих стран из-за войн, из-за экономических проблем, из-за стихийных бедствий. Надеюсь, мне больше никогда не придётся читать о таких дерьмовых опросах», — приводит слова Нагельсмана Relevo.

Напомним, Германия является страной-хозяйкой грядущего чемпионата Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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