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Нино — о голе «Балтики»: каждый футболист мечтает забить мяч, который поможет взять трофей

Нино — о голе «Балтики»: каждый футболист мечтает забить мяч, который поможет взять трофей
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Защитник «Зенита» Нино высказался по итогам Суперфинала Фонбет Кубка России с «Балтикой». Футболист сравнял счёт на 81-й минуте.

— Вы ожидали, что первый официальный гол в футболке «Зенита» получится таким?
— Каждый футболист всегда мечтает об этом — забить мяч, который поможет его команде взять титул. Конечно, мой гол не принёс победу, а только сравнял счёт, но я счастлив, что сделал это! — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоялся накануне, 2 июня. Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    
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