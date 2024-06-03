Игрок сборной Италии Скальвини получил разрыв крестообразной связки и пропустит Евро-2024

Центральный защитник Джорджио Скальвини, выступающий за «Аталанту», получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустит чемпионат Европы — 2024, сообщает пресс-служба сборной Италии.

Сообщается, что вместо Скальвини главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти вызвал в национальную команду защитника «Ювентуса» Федерико Гатти.

В нынешнем сезоне 20-летний Скальвини провёл за «Аталанту» 44 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Сборная Италии проведёт два контрольных матча 4 и 9 июня с национальными командами Турции и Боснии. 6 июня главный тренер Лучано Спаллетти определится с окончательным списком игроков, которые примут участие в чемпионате Европы. На Евро-2024 итальянцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией.