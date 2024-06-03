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«В этом есть вина «Зенита». Анюков — о чемпионской гонке в РПЛ

«В этом есть вина «Зенита». Анюков — о чемпионской гонке в РПЛ
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Тренер и бывший футболист «Зенита» Александр Анюков подвёл итоги сезона-2023/2024 в исполнении сине-бело-голубых. По его мнению, в обострении чемпионской гонки в минувшем сезоне есть вина «Зенита». В то же время Анюков отметил, что «Краснодар» показывал высокий уровень футбола.

«Просто все привыкли за последние годы, что у «Зенита» был большой задел очков. Думаю, наоборот, все рады, что так произошло, такая интрига. Слава богу, что для «Зенита» всё закончилось так хорошо.

Конкуренты в РПЛ стали сильнее или, скорее, «Зенит» дал фору? Вина «Зенита» тоже в этом есть. Но «Краснодар», я хочу сказать, в этом сезоне был очень сильный. Молодцы они», — приводит слова Александра Анюкова «Спорт день за днём».

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