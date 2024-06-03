«Химки» объявили о переходе нападающего Порохова

Подмосковные «Химки» официально объявили о переходе нападающего Ильи Порохова, выступавшего в минувшем сезоне Мелбет Первой лиги за «Тюмень». Футболист перешёл в стан красно-чёрных на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт.

«Представляем Илью Порохова — нашего первого новичка в это межсезонье! Добро пожаловать в красно-чёрную семью, Илья!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в VK.

22-летний Порохов выступал в составе «Тюмени» с лета 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 500 тыс. В минувшем сезоне Порохов принял участие в 30 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт девять забитых мячей и четыре результативные передачи.

Напомним, по итогам минувшего сезона подмосковная команда заняла первое место в Мелбет Первой лиге и вышла в РПЛ.