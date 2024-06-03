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Александр Филимонов: Станкович не сможет привести «Спартак» к чемпионству

Александр Филимонов: Станкович не сможет привести «Спартак» к чемпионству
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Ожидал ли увидеть фамилию Станковича в «Спартаке»? Тренеры меняются регулярно, поэтому… Кого назначили, того назначили. Сможет ли новый тренер привести красно-белых к чемпионству? По большому счёту нет. Я же не знаю, как он тренирует, как осуществляет с командой какую-то свою политику», – приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

Напомним, Станкович приступит к работе со «Спартаком» в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович. С сентября 2023 по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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