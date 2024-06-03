Игрок «Балтики» Лазарев высказался об уходе Игнашевича с поста главного тренера команды

Игрок «Балтики» Владислав Лазарев высказался об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.

«Игнашевич говорил, что скажет про своё будущее после игры с «Зенитом». Но не могу ничего сказать про отставку, потому что не могу отойти от матча», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич принял решение покинуть клуб после Суперфинала Кубка России. После окончания матча тренер заявил, что уходит из команды.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 105 матчей, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 34 проиграла. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей и опустилась в Первую лигу.