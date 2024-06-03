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Защитник сборной России Дивеев: тема перехода Сафонова в «ПСЖ» не поднималась

Защитник сборной России Дивеев: тема перехода Сафонова в «ПСЖ» не поднималась
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Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Пока мы не знаем, перешёл ли Сафонов в «ПСЖ». Поздоровались, обсудили чемпионат, пообщались. Тема перехода в Париж не поднималась», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

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