Защитник сборной России Дивеев: тема перехода Сафонова в «ПСЖ» не поднималась

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Пока мы не знаем, перешёл ли Сафонов в «ПСЖ». Поздоровались, обсудили чемпионат, пообщались. Тема перехода в Париж не поднималась», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.