Дивеев: соскучился по сборной, Карпин сказал: «Наконец-то ты приехал»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что скучал по сборной России.

«Очень соскучился по сборной, два раза должен был приехать и не смог из-за травм. Очень рад, что в итоге приехал. Вспомнил то чувство, когда играешь за сборную, надеваешь футболку. Карпин сказал: «Наконец-то ты приехал», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 7 июня сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Игра пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Отметим, что сборные России и все российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0. В прошлом году команда Валерия Карпина играла с Катаром, Кубой, Кенией, Камеруном, Ираком и Ираном.