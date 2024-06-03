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Дивеев: все ждём Алексея Миранчука — хотим поздравить с победой в Лиге Европы

Дивеев: все ждём Алексея Миранчука — хотим поздравить с победой в Лиге Европы
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Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев заявил, что все игроки национальной команды ждут прибытия в расположение команды Алексея Миранчука, выступающего за итальянскую «Аталанту».

«Мы все ждём Алексея Миранчука. Хотим его поздравить с победой в Лиге Европы, будем ждать игры с «Реалом», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн. В нынешнем сезоне Алексей провёл за «Аталанту» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. В составе итальянской команды россиянин выиграл Лигу Европы. В Суперкубке Европы «Аталанта» сыграет с «Реалом».

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