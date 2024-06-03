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Дивеев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы

Дивеев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы
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Центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы — 2024.

«Фаворит на Евро — Германия. Болеть буду за них, за испанцев, португальцев. За сборную Сербии тоже, может быть, Германия фаворит, потому что играет дома», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

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