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Дивеев высказался о вызове Никиты Чернова в сборную России

Дивеев высказался о вызове Никиты Чернова в сборную России
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Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о вызове Никиты Чернова, выступающего за «Спартак», в российскую национальную команду.

«Чернов в последний раз вызывался в сборную при Капелло. Мы помогаем ему адаптироваться, рассказываем что да как. Чира — молодец», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Чернов уже вызывался в сборную России. Никита провёл два матча в 2015 году, когда национальной командой руководил Фабио Капелло. На тот момент игроку было 19 лет.

Защитник «Спартака» Чернов провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,5 млн.

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