Дивеев — о матче со сборной Беларуси: это самый интересный соперник

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Беларуси.

«Все понимали, что после сезона будет вызов в сборную. Было пару дней отдохнуть, и всё равно надо готовиться к сборной, тренироваться.

Изучали, как сборная Беларуси обороняется, как нас атаковать, защищаться. Это, наверное, самый интересный соперник», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.