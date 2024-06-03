Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев — о матче со сборной Беларуси: это самый интересный соперник

Дивеев — о матче со сборной Беларуси: это самый интересный соперник
Комментарии

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Беларуси.

«Все понимали, что после сезона будет вызов в сборную. Было пару дней отдохнуть, и всё равно надо готовиться к сборной, тренироваться.

Изучали, как сборная Беларуси обороняется, как нас атаковать, защищаться. Это, наверное, самый интересный соперник», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

Материалы по теме
В РФС спрогнозировали вероятную посещаемость матча сборной России и Беларуси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android