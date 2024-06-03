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Чернов: сборная Беларуси — особенный соперник для меня. Я дебютировал в игре с ними

Чернов: сборная Беларуси — особенный соперник для меня. Я дебютировал в игре с ними
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Защитник «Спартака» и сборной России Никита Чернов высказался о предстоящем матче с национальной команды Беларуси.

«Видимо, сборная Беларуси — особенный соперник для меня. Дебютировал за сборную я тоже против неё. Интересный факт. Знаю несколько ребят из сборной Беларуси: тот же Лисакович, пару парней из «Урала». Будет интересно встретиться», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Чернов уже вызывался в сборную России. Никита провёл два матча в 2015 году, когда национальной командой руководил Фабио Капелло. На тот момент игроку было 19 лет.

Напомним, товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь) 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

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