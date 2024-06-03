Никита Чернов: на чемпионате Европы буду поддерживать сборную Сербии и Бабича

Центральный защитник московского «Спартака» и сборной России Никита Чернов рассказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы — 2024.

«Буду поддерживать сборную Сербии и Срджана Бабича на Евро. Это братская для нас страна, буду переживать», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.