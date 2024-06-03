Дивеев: в этом сезоне была одна из самых интересных концовок в РПЛ

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался об интригах в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, борьба за выживание и чемпионство длилась до последнего тура чемпионата.

«В этом сезоне была одна из самых интересных концовок в РПЛ. Кубок тоже был очень интересным, вчера смотрели, как играли «Зенит» и «Балтика». Болел я за ЦСКА», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Чемпионом России в сезоне-2023/2024 стал «Зенит». Это шестой титул для сине-бело-голубых подряд. Напрямую из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу вылетели «Сочи» и «Балтика».

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.