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Дивеев: в этом сезоне была одна из самых интересных концовок в РПЛ

Дивеев: в этом сезоне была одна из самых интересных концовок в РПЛ
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Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался об интригах в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, борьба за выживание и чемпионство длилась до последнего тура чемпионата.

«В этом сезоне была одна из самых интересных концовок в РПЛ. Кубок тоже был очень интересным, вчера смотрели, как играли «Зенит» и «Балтика». Болел я за ЦСКА», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Чемпионом России в сезоне-2023/2024 стал «Зенит». Это шестой титул для сине-бело-голубых подряд. Напрямую из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу вылетели «Сочи» и «Балтика».

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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