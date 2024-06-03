Максименко: в Беларуси можно поесть драники. Карпин разрешит, но немного

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился эмоциями от вызова в сборную России на июньский учебно-тренировочный сбор, а также рассказал о подготовке к товарищескому матчу с национальной командой Беларуси.
«Всё хорошо, я рад быть в сборной. Конец сезона абсолютно не сказывается. Была только одна теория, поэтому немного знаем о сборной Беларуси. Будем готовиться.
В Беларуси можно поесть драники. Карпин разрешит, но немного», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь) 7 июня. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.
В прошедшем сезоне Максименко провёл за «Спартак» 29 матчей во всех турнирах.