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Максименко: в Беларуси можно поесть драники. Карпин разрешит, но немного

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился эмоциями от вызова в сборную России на июньский учебно-тренировочный сбор, а также рассказал о подготовке к товарищескому матчу с национальной командой Беларуси.

«Всё хорошо, я рад быть в сборной. Конец сезона абсолютно не сказывается. Была только одна теория, поэтому немного знаем о сборной Беларуси. Будем готовиться.

В Беларуси можно поесть драники. Карпин разрешит, но немного», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь) 7 июня. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне Максименко провёл за «Спартак» 29 матчей во всех турнирах.