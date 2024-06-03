Кафанов: Матвей Сафонов точно сыграет с Беларусью как минимум тайм

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер Матвей Сафонов сыграет в товарищеском матче с Беларусью как минимум один тайм. Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь) 7 июня. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Матвей Сафонов точно сыграет с Беларусью как минимум тайм. На игру надо выбрать трёх вратарей, которые поедут в Минск», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником чёрно-зелёных. В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.