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Тренер вратарей сборной России Кафанов: в этом сезоне голкиперы много выручали

Тренер вратарей сборной России Кафанов: в этом сезоне голкиперы много выручали
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мыслями о силе российской вратарской школы.

«Мы не можем сказать, что российская вратарская школа — самая сильная в мире. Сейчас нет международных матчей. Но в этом сезоне вратари очень часто назывались лучшими игроками матчей. Они очень много выручали, спасали очки», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь) 7 июня. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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