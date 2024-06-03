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Никита Чернов: приятно вернуться в сборную, прошло много времени

Защитник сборной России Никита Чернов высказался о своём возвращении в национальную команду в преддверии игры с Беларусью.

«Приятно вернуться в сборную, прошло много времени. Хочется показать свои лучшие качества и продемонстрировать хороший футбол. Настроение прекрасное, буду работать на максимум.

Индивидуальных бесед с Карпиным не было, только на поле — рабочий подсказ. Потихоньку втягиваюсь и с каждым днём всё лучше понимаю процесс», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.