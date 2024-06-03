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Чернов: при Капелло в сборной было больше опытных игроков за 30, сейчас молодой коллектив

Чернов: при Капелло в сборной было больше опытных игроков за 30, сейчас молодой коллектив
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Защитник Никита Чернов сравнил нынешнюю версию сборной России с той, которая была при Фабио Капелло.

«При Капелло было больше опытных игроков за 30. Большинство уже закончили. Сейчас молодой коллектив, легче осваиваться. Много знакомых ребят, мне комфортно», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в ближайшем товарищеском матче сборная России встретится с Беларусью. Игра пройдёт в Минске (Беларусь). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. В связи с этим велись дискуссии о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

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