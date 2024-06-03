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Кафанов назвал потерей уход Песьякова из «Ростова»

Кафанов назвал потерей уход Песьякова из «Ростова»
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов назвал потерей уход голкипера Сергея Песьякова из донского клуба.

«Уход Песьякова — потеря для «Ростова». У нас до сих пор нет вратаря, потому что мы ищем того, кто может быть и полевым игроком», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, о переходе Песьякова в «Крылья Советов» стало известно в конце мая. Российский голкипер присоединился к жёлто-синим летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».

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