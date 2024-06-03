Игрок «Балтики» Жиров высказался об уходе Игнашевича с поста главного тренера

Защитник «Балтики» Александр Жиров высказался об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера калининградской команды.

«Сергей Николаевич как выдающийся защитник в прошлом давал нам многое, подсказывал. Он подробно объяснял, чего хочет от команды, рассказывал своё видение игры, корректировал ошибки. Но на данный момент все больше эмоционально расстроены, что не смогли выиграть Кубок, о других проблемах думаем в меньшей степени», — приводит слова Жирова «РИА Новости Спорт».

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024, напрямую вылетев в Мелбет Первую лигу. В Фонбет Кубка России калининградцы выбыли в Суперфинале, уступив «Зениту» со счётом 1:2.