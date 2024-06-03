Карпин: подбадривал Онопко на тренировке, чтоб совсем не умер

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал участие тренера национальной команды Виктора Онопко в тренировке сборной. Во время игровой карьеры Онопко выступал на позиции защитника.

— Чего мне оценивать Онопко на тренировке?

— Вы кричали: «Савельевич, хорош!»

— Подбадривал, чтоб совсем не умер (смеётся)», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сборная России в июне проведёт только второй матч в 2024 году. Встреча в Беларуси состоится 7 июня и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.