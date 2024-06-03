Горшков: списываемся с Перишичем, посмеялись над моим празднованием после гола «Динамо»

Футболист «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал, что общается с известным хорватским игроком Иваном Перишичем. Также Горшков рассказал, кого будет поддерживать на предстоящем чемпионате Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

«Не удивился комментарию Ивана Перишича после гола «Динамо». Пообщались после игры, пожелал удачи в сборной. Посмеялись над моим празднованием. Мы периодически списываемся.

Мне симпатична сборная Хорватии, буду поддерживать их на Евро», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.