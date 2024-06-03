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Кафанов рассказал, что «Балтика» попросила не вызывать Латышонка в сборную России

Кафанов рассказал, что «Балтика» попросила не вызывать Латышонка в сборную России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в национальную команду на матч с Беларусью не был вызван голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок. По его словам, это была просьба клуба.

«От руководства «Балтики» пришло письмо с просьбой не вызывать Латышонка в связи с тем, что у них финал Кубка и были возможны стыковые матчи», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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