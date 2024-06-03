Главный тренер сборной России Карпин высказался о переговорах с РФС о новом контракте

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказался о переговорах с РФС о новом контракте.

«Не знаю, когда будет и будет ли вторая встреча с руководством РФС. Первая прошла нормально. Требований у меня нет, но в любой работе есть нюансы. Тренерский штаб, медицинский штаб — мелкие вещи, которые даже не прописаны в моём контракте, но хотелось бы учесть. Вероятность, что я подпишу новый контракт со сборной, 50 на 50»,— передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. Отметим, что с конца февраля 2022-го сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.