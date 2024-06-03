Главный тренер сборной России Карпин объяснил, почему Захарян пропустил тренировку

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Арсен Захарян пропустил тренировку национальной команды в преддверии товарищеского матча с Беларусью. По словам тренера, игрок немного приболел, поэтому находится «на паузе».

«У Захаряна температура 37,4. Надеемся, что ничего сверхъестественного. Горло приболело, температура поднялась. Пока на паузе», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь) 7 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.