Карпин заявил, что к нему не обращались из «Бешикташа»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что он может возглавить турецкий «Бешикташ».

«Бешикташ» ко мне не обращался»,— передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Бешикташ» всерьёз заинтересовался российским специалистом. Карпин находится в шорт-листе турецкого клуба, куда также входят ассистент тренера дортмундской «Боруссии» Нури Шахин и тренер «Антверпена» Марк ван Боммел.

Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. Отметим, что с конца февраля 2022-го сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине. Карпин тренировал «Ростов» с 2017 по 2021 год, с 2022 года 55-летний специалист вновь работает с «Ростовом».