Карпин: счастливы и довольны, что Миранчук стал победителем Лиги Европы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе российского полузащитника Алексея Миранчука в Лиге Европы вместе с «Аталантой». Напомним, в финале еврокубкового турнира итальянский клуб разгромил немецкий «Байер» со счётом 3:0. Сам Миранчук в финале на поле не вышел, однако он помогал «Аталанте» на пути к решающему матчу Лиги Европы.

«Ничего страшного, что Миранчук прилетает ночью. Молодой организм перенесёт такую нагрузку. Счастливы за него, довольны, что Алексей стал победителем Лиги Европы.

Всем хочется сыграть в финале, тем более когда твоя команда выигрывает 3:0. Но надо принять это как данность»,— передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.