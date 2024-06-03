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Карпин: счастливы и довольны, что Миранчук стал победителем Лиги Европы

Карпин: счастливы и довольны, что Миранчук стал победителем Лиги Европы
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе российского полузащитника Алексея Миранчука в Лиге Европы вместе с «Аталантой». Напомним, в финале еврокубкового турнира итальянский клуб разгромил немецкий «Байер» со счётом 3:0. Сам Миранчук в финале на поле не вышел, однако он помогал «Аталанте» на пути к решающему матчу Лиги Европы.

«Ничего страшного, что Миранчук прилетает ночью. Молодой организм перенесёт такую нагрузку. Счастливы за него, довольны, что Алексей стал победителем Лиги Европы.

Всем хочется сыграть в финале, тем более когда твоя команда выигрывает 3:0. Но надо принять это как данность»,— передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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