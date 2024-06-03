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Карпин: если бы игроки «Ростова» курили после победы, не отреагировал бы

Карпин: если бы игроки «Ростова» курили после победы, не отреагировал бы
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Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин отреагировал на то, что игроки «Зенита» курили сигары после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Балтикой».

— Нормально ли, что игроки «Зенита» курили сигары после победы в Кубке?
— А почему нет? Я сам курил сигареты. Если бы игроки «Ростова» курили после победы, не отреагировал бы»,— передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Зенит» выиграл матч со счётом 2:1. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

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