Карпин: Сафонов в «ПСЖ» способен стать основным вратарём

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на новости о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен». По мнению специалиста, россиянин способен стать основным вратарём парижан.

«Если Сафонов перейдёт в «ПСЖ», это будет здорово для сборной. Если есть предложение из «ПСЖ», надо ехать. Кто сказал, что он едет вторым вратарём? Это вы так думаете. Неважно, сразу или постепенно, но Матвей способен стать основным. Раз «ПСЖ» положил глаз на футболиста и приобретает его, они знают, как его использовать.

Ко мне Сафонов за советом не обращался. Но советую ему выучить язык. Если мне позвонит Луис Энрике, расскажу ему про Сафонова», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.