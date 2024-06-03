«Наслаждаюсь этим моментом». Игрок «Ростова» Вахания — о первом вызове в сборную России

Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что рад оказаться в сборной России.

«Очень рад и счастлив первому вызову в сборную России. Наслаждаюсь этим моментом. Конечно, счастлив, что также впервые в сборную России вызвали партнёра по «Ростову» Ланговича. Мы радовались друг за друга», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 7 июня сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Игра пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Отметим, что сборные России и все российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.