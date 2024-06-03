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Черчесов прилетел в Астану и вскоре подпишет контракт со сборной Казахстана

Черчесов прилетел в Астану и вскоре подпишет контракт со сборной Казахстана
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Российский тренер Станислав Черчесов прибыл в Астану, в ближайшее время он подпишет контракт со сборной Казахстана. Об этом сообщает Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что Черчесову был предложен контракт по схеме «2+1». Последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

С 2022 по 2024 год сборную Казахстана возглавлял Магомед Адиев. В апреле этого года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана.

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