Погребняк: жалко «Балтику». Удивительно, но они не боялись «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк высказался о прошедшем Суперфинале Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и «Балтикой» (2:1).

«Очень красочный финал, начиная от организации и шоу перед матчем. Конечно, хотелось бы заполнить «Лужники» полностью, но это не вина команд. Сам финал и развязка получились интересными. Все ждали серию пенальти, а тут получилась нервная и страстная концовка, как мы привыкли в прошедшем чемпионате. Финал удался.

Жалко «Балтику». Это играющая команда, я бы хотел, чтобы они играли в РПЛ. Они создавали много моментов в финале. Я не могу сказать, что был закрытый и осторожный финал — обе команды имели моменты. Очень круто и зрелищно. Удивительно, но «Балтика» не боялась и могла спокойно довести матч до серии пенальти», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.