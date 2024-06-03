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Погребняк: жалко «Балтику». Удивительно, но они не боялись «Зенита»

Погребняк: жалко «Балтику». Удивительно, но они не боялись «Зенита»
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Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк высказался о прошедшем Суперфинале Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и «Балтикой» (2:1).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Очень красочный финал, начиная от организации и шоу перед матчем. Конечно, хотелось бы заполнить «Лужники» полностью, но это не вина команд. Сам финал и развязка получились интересными. Все ждали серию пенальти, а тут получилась нервная и страстная концовка, как мы привыкли в прошедшем чемпионате. Финал удался.

Жалко «Балтику». Это играющая команда, я бы хотел, чтобы они играли в РПЛ. Они создавали много моментов в финале. Я не могу сказать, что был закрытый и осторожный финал — обе команды имели моменты. Очень круто и зрелищно. Удивительно, но «Балтика» не боялась и могла спокойно довести матч до серии пенальти», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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