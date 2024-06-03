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Хуммельс может покинуть «Боруссию» из-за плохих отношений с Терзичем — Скира

Хуммельс может покинуть «Боруссию» из-за плохих отношений с Терзичем — Скира
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Центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс может покинуть дортмундский клуб из-за плохих отношений с главным тренером «шмелей» Эдином Терзичем. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Хуммельс выступает за «Боруссию» с 2009 по 2016 год и с 2019-го по текущий момент. В минувшем сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом заканчивается в июле 2024 года.

Отметим, что сегодня журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство дортмундской «Боруссии» планирует продлить контракт с главным тренером Эдином Терзичем. Под его руководством клуб занял пятое место в Бундеслиге по итогам сезона-2023/2024. «Шмели» набрали 63 очка в 34 матчах. Также дортмундцы дошли до финала Лиги чемпионов, в котором уступили мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.

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