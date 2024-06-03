Стали известны ожидания болельщиков сборной Германии от выступления команды на Евро-2024

Немецкое издание Spiegel провело опрос среди болельщиков сборной Германии, в результате которого стали известны ожидания фанатов от выступления национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

По результатам опроса 17% болельщиков ожидают, что команда вылетит после группового этапа, 12,8% считают, что сборная выйдет в 1/16 финала, 18,1% считают, что немцы дойдут до четвертьфинала, 20,5% считают, что сборная Германии дойдёт до полуфинала, 16,9% верят, что команда Нагельсмана будет играть в финале, и 13,6% опрошенных считают, это Германия выиграет титул.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.