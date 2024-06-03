Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана
Комментарии

Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщает Казахстанская федерация футбола.

Напомним, ранее сообщалось, что Черчесову был предложен контракт по схеме «2+1». Последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

С 2022 по 2024 год сборную Казахстана возглавлял Магомед Адиев. В апреле этого года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана.

Материалы по теме
Черчесов прилетел в Астану и вскоре подпишет контракт со сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android