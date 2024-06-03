Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем — лучший молодой игрок Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Джуд Беллингем — лучший молодой игрок Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов минувшего сезона. Напомним, «сливочные» выиграли самый престижный еврокубковый турнир, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию».

Финал Лиги чемпионов состоялся в субботу, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.

Беллингем выступает за «Реал» с лета прошлого года. Ранее английский хавбек представлял «Боруссию» Дортмунд.

Материалы по теме
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android