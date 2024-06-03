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Сёмин высказался о назначении Черчесова главным тренером сборной Казахстана

Сёмин высказался о назначении Черчесова главным тренером сборной Казахстана
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Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.

«Хорошая новость! Это говорит о том, что российские специалисты востребованы. В Китае хорошо работает Леонид Слуцкий. Пожелаем удачи Черчесову. Он опытный тренер, который уже прошёл хороший и успешный путь в сборной России. Я расцениваю такое назначение позитивно как для сборной Казахстана, так и для Станислава. Он хорошо знает футбол Казахстана», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 3 июня, Казахстанская федерация футбола официально объявила о назначении Черчесова на пост главного тренера.

Последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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