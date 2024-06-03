Дюков: новый формат Кубка даёт молодым игрокам практику и возможность прогрессировать

Президент РФС Александр Дюков высказался о новом формате Фонбет Кубка России по футболу.

«Новый формат Кубка России заменил еврокубки в плане болельщиков. Я высоко оцениваю новый формат. Мы это видим по турнирным интересам и количеству болельщиков, которые посещают и смотрят матчи.

У клубов большая заявка и длинная скамейка. На примере «Ростова» мы видели, что в матчах Кубка играли футболисты, которые не всегда получают игровую практику в рамках чемпионата России, поэтому они получали шанс в кубковых играх. Я обсуждал это с Валерием Георгиевичем Карпиным.

Ему очень нравится этот формат Кубка России, который даёт возможность получать молодым игрокам практику и прогрессировать», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с прошлого сезона Кубок России проводится в новом формате. Так, теперь в турнире есть две сетки — верхняя (Путь РПЛ) и нижняя (Путь регионов). Команды, вылетающие из верхней сетки, не покидают турнир, а получают шанс продолжить в нём участие через нижнюю сетку. В случае вылета из Пути регионов команда покидает турнир.