Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА опубликовала символическую сборную турнира в сезоне-2023/2024.

Отметим, что в символическую сборную попали по четыре игрока из «Реала» и дортмундской «Боруссии», игравших между собой в финале. Также в сборной находятся по одному игроку из «ПСЖ», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Символическая сборная Лиги чемпионов: Грегор Кобель («Боруссия» Д), Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Матс Хуммельс, Ян Матсен (оба — «Реал»), Витинья («ПСЖ»), Марсель Забитцер («Боруссия»), Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем (оба — «Реал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»).

Напомним, победу в Лиге чемпионов сезона-2023/2024 одержал «Реал». В финальном матче мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Финал состоялся 1 июня.