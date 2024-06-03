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Червиченко: Черчесова можно поздравить — у сборной Казахстана много денег

Червиченко: Черчесова можно поздравить — у сборной Казахстана много денег
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

«Станислава Черчесова можно поздравить, ведь у казахов много денег. Казахи в последнее время показывают неплохой футбол, вчера Алип забил решающий мяч, плюс во многих российских командах играли казахские ребята. Мне кажется, что футбол в Казахстане позитивно развивается и Черчесов может там проявить себя.

Сборная — это его формат. Я думаю, что для Черчесова это хорошее место работы, которое будет успешным. Хочется пожелать Черчесову и казахам совместной удачи!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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