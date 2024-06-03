Радимов — о финале ЛЧ: после первого тайма стало ясно, что «Реал» переломит ход игры

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался по итогам финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024, победу в котором одержал мадридский «Реал».

«После первого тайма, когда «Боруссия» не забила, мне казалось, что «Реал» ход игры переломит и начнёт играть по‑другому. Хотя понадобилось ещё 20 минут, чтобы «Реал» завладел инициативой. Что самое главное в таких играх — стандарты разыгрывают необычно. Кто мог ждать, что Карвахаль будет прибегать на ближнюю штангу? В первом тайме был такой же момент — и Карвахаль сыграл аналогично», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ»

Напомним, финал Лиги чемпионов состоялся в субботу, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.