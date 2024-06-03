Мбаппе сказал Макрону, что сегодня будет объявлено о его трансфере в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сказал президенту Франции Эмануэлю Макрону, что сегодня будет объявлено о его переходе в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Андрес Рамос в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что «Реал» сегодня объявит о переходе Килиана Мбаппе. В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Действующий контракт французского нападающего с «ПСЖ» рассчитан до конца июня этого года.

Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.